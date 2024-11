Ilfattoquotidiano.it - Nuovi guai in vista per il principe Harry: “Trump è il suo nemico, ora non sarà più protetto e tutelato. Tutto cambierà”

Leggi l'articolo completo su Ilfattoquotidiano.it

La vittoria di Donaldpotrebbe diventare un problema concreto per ile la sua “vita americana”. Che al 47esimo presidente degli Stati Uniti il reale inglese non sia mai piaciuto è cosa nota, sopratquando lui stesso, lo scorso febbraio, disse pubblicamente che “aveva tradito la regina Elisabetta II” e per questo, qualora eletto, “non lo avrebbe”. La permanenza del duca del Sussex in California oggi, dunque, pare appesa ad un filo che dall’altro capo è tenuto, senza troppa convinzione, dal suo peggiore, ovvero l’unico in grado di decidere delle sue sorti ed eventualmente rispedirlo a casa, in Gran Bretagna.si trova a Montecito dal 2022 ma, al momento, non ha ancora ricevuto il permesso di restare in America sine die; la pratica per la sua naturalizzazione è appesa alla decisione dell’agenzia governativa che si occupa di immigrazione, il US Department of Homeland Security (DHS).