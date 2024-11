Ultimouomo.com - Nuove riflessioni di un osservatore la domenica pomeriggio

Leggi l'articolo completo su Ultimouomo.com

20 ottobre, cielo nuvoloso, 19°C.1.I ragazzi di Vegliato, allenatore del Torino Under 16, sono impegnati a Reggio Emilia e oggi non saranno di scena tra le mura amiche del CIT. Facile immaginare questa trasferta: campo pesante, magliette bagnate e sudore che gronda a goccioloni. I volti dei ragazzi sporchi di fango, i pantaloncini sgommati da terra incollosa, ciuffi d’erba sparsi sul completo fradicio. Mentre nelle ossute tribune di ferro e vuoto i genitori assistono sotto ombrelli dalle stecche tentennanti dalle quali cadono chicchi d’acqua intermittenti. Gioia e festeggiamenti alla fine del match. Esultanti bagordi in uno degli spogliatoi dove, tra le mura scrostate e qualche infiltrazione, si saltella scomposti tra una borsa e l’altra. L’aria è viziata da umori epidermici che spadroneggiano liberi mentre i vapori delle docce inumidiscono ancora di più ossigeno stanco ma ancora adrenalinico.