Ilfattoquotidiano.it - Meno tasse ai ricchi e alle aziende e dazi universali: le ricette economiche di Trump costeranno caro alle famiglie meno abbienti

, più: si può riassumere così la ricetta economica di Donald. Per il 32% degli elettori, e in stragrande maggioranza per gli elettori repubblicani, è stata l’economia a indirizzare la decisione di voto, secondo i dati raccolti da Nbc durante gli exit poll. L’estensione dei vantaggi fiscali già introdotti con la riforma del 2017 andrà a vantaggio soprattutto dei più. Così come il costo deipotrebbe riversarsi appieno sulle tasche dei cittadini. E il risultato del combinato disposto potrebbe essere molto negativo per le entrate federali, secondo quanto anticipano gli esperti. Che si aspettano un aumento monstre del deficit federale.Maxi regalo per lo 0,1% più ricco – Durante la campagna elettorale, il tycoon ha proposto l’estensione delle disposizioni del Tax Cuts and Jobs Act (TCJA) in scadenza nel 2025 o nel 2028.