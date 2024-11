Notizie.com - Malaria, allarme rientrato, il caso in Veneto non è autoctono. Massimo Galli: “Verificare sempre prima di fasciarsi la testa”

Rientra l’in Italia dopo ilinche si temeva fosse. Nelle ultime ore arriva il chiarimento. Dall’analisi epidemiologica dell’ULSS o Scaligera (Verona), portata avanti in sinergia con il Servizio Igiene e Sanità Pubblica è emerso che il paziente era stato in un’area a rischio senza averlo dichiarato.in Italia,: non è(Notizie.com)Pochi minutidell’arrivo della notizia, l’infettivologoai microfoni di Notizie.com, aveva espresso le sue perplessità sul. “Non si possono che avanzare delle ipotesi,di considerarla una ripresa autoctona della diffusione tra le zanzare, cosa che ritengo improbabile, c’è da pensare a unada valigia e cioè a un’importazione della zanzara carica che poi ha trovato il modo di infettare la persona colpita.