Lombardia, terra di pastori e greggi. Sono i custodi dell'ambiente da Bergamo a Lecco ma anche nel Milanese

Milano, 8 novembre 2024 – Una risorsa per chi le alleva, mauna sicurezza per tutti gli altri. Ripuliscono il terreno dalla vegetazione incolta e prevengono incendi, smottamenti e allagamenti. Lole 105mila pecore e le 85mila capre, un esercito di animali che pascolano e brucano in giro per la, sugli alpeggi in montagna in primavera d’estate, nei terreni di pianura, dove le temperaturepiù miti e l’erba continua a crescere, d’autunno e inverno, oppure negli allevamenti stabili. “Grazie allazia diversi territori nonstati abbandonati dall’uomo, consentendo così di preservare il fragile equilibrio ambientale e idrogeologico delle montagne lombarde, così come il paesaggio e la storia rurale della pianura”, spiega Alessandro Beduschi, assessore regionale all’Agricoltura e alla Sovranità alimentare, in vista della Giornata del pastoralismo che si celebra lunedì.