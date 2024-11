Amica.it - L’esibizione da urlo dei Punkcake nel terzo Live di X Factor 2024

Un’esibizione da: i, band che ha portato il punk a X, avevano il compito – per ildello show, ieri su Sky e in streaming su NOW – di rispettare il tema di puntata, ossia la dance. E così hanno ben pensato di rivestire Do Ya Think I’m Sexy di Rod Stewart col loro stile, quindi in chiave punk. Il risultato? Delirio sul palco, con una suora, Sailor Moon, un’infermiera, un poliziotto e un uomo che finisce l’esibizione in body. Con il pubblico in visibilio per la performance. GUARDA LE FOTOX: i 12 concorrenti dei team Manuel Agnelli, Paola Iezzi, Jake La Furia e Achille Lauro Il Tilt per la prima volta a XIldi Xnon è stata una puntata per cuori deboli: due manche a tema “brani dance” hanno fatto ballare tutta l’XArena e la gara dello show Sky Original prodotto da Fremantle ancora una volta si è rivelata ricca di colpi di scena, tanto che il tavolo di Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi ha per la prima volta in questa stagione chiamato il Tilt per stabilire l’eliminazione di puntata, quella di EL MA.