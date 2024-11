Gaeta.it - La vita tumultuosa di Andy Van der Meyde: dall’Inter all’Everton e i suoi demoni personali

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitterVan der, ex centrocampista olandese famoso per le sue giocate, ha riservato aifan una sorpresa sconcertante nella sua ultima intervista. Trasferitosi dall’Italia alla Premier League, il giocatore ha raccontato un’oscura fase della sua carriera e della suaprivata, che lo ha portato a esplorare il confine tra successo e autodistruzione. Le sue parole rivelano una storia di sfide che va oltre il semplice sport.La transizione: un cambiamento drammaticoNel 2005, Van derha lasciato l’Inter, dove, benché avesse talento, non era riuscito a ritagliarsi uno spazio significativo. La sua nuova avventura con l’Everton in Premier League sembrava un’opportunità per rilanciarsi. Tuttavia, le cose hanno preso una piega inaspettata.