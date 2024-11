Lanazione.it - La serie tv su Amanda Knox. Striscione "in faccia" al set: "Serve rispetto per Meredith"

La polemica cresce di ora in ora. La sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi due giorni fa aveva cercato di mettere un punto sulle riprese dellatv che riguarda, ma non è bastato. Anzi. Ieri con lo sbarco massiccio in centro storico dei mezzi, delle attrezzature e della troupe, l’evidenza di quanto sta accadendo si è fatta "accecante" e con essa il dibattito, sempre più vivace. Al punto che in un terrazzo nella zona di Porta Sole è apparso un drappo bianco con la scritta in rosso "per". E quello è il luogo dove oggi, infatti, verrà allestito il set per latv, dove verranno effettuati altri ciak dellache sarà trasmessa da Hulu, il canale in streaming della Disney e proporrà la drammatizzazione della vicenda giudiziaria di. Che è tra i produttori assieme con Monica Lewinsky, l’ex stagista coinvolta con l’allora presidente Bill Clinton nello scandalo Sexgate.