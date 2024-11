Lapresse.it - La Fondazione Severino premiata agli RFK Human Rights Italia Awards 2024

Il prestigioso riconoscimento Be the hope – RFKè stato consegnato da Kerry Kennedy alla Presidente della, Paola, per il suo costante impegno nel promuovere e difendere i diritti civili e nell’offrire alle persone detenute opportunità di crescita e reinserimento nella società. La cerimonia, svoltasi ieri sera a Milano, ha visto sul palco anche Eleonora Di Benedetto, ringraziata dorganizzatori del premio per il costante e costruttivo impegno nel promuovere nuove iniziative e nel coltivare quelle già intraprese dalla. La professoressaha espresso la sua profonda gratitudine alla RFKFoundation per aver scelto di premiare il lavoro della.LaLasi dedica a fornire supporto concreto a soggetti svantaggiati, concentrandosi sulle persone detenute e sui giovani che hanno commesso reati.