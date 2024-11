Lanazione.it - Kinzica, Artemisia e Galileo: "Ti presento Pisa", ci siamo. In regalo domani ai lettori

DaGalilei adGentileschi, dade’ Sismondi a Leonardo Fibonacci. Sono alcuni dei personaggi raccontati nel libro "Ti" (Pacini Editore) scritto da Antonia Casini e Donatella Puliga, chesarà distribuito in abbinamento gratuito con "La Nazione" nelle edicole die di tutta la provincia (si consiglia la prenotazione). Un’iniziativa per ide La Nazione per festeggiare i 165 anni del quotidiano. Ad accompagnare la narrazione le illustrazioni di Sara Franci, che guidano iin questo viaggio alla (ri)scoperta diattraverso luoghi e personaggi che ne hanno segnato la storia. "Disegnare queste tavole è stata un’occasione per riscoprire la città - spiega l’illustratrice -, e raccontarla a mia volta mettendo al centro i personaggi che l’hanno vissuta: ho cercato di cogliere in ogni tavola l’aspetto più umano della storia, perché sono le persone alla fine a superare tempo e spazio con il loro carattere".