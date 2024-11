Sport.quotidiano.net - Italia, i convocati di Spalletti per Belgio e Francia. Torna Barella

Roma, 8 novembre 2024 – Savona (Juve), Comuzzo (Fiorentina) e Rovella (Lazio) sono le new entry nella lista deidal ct della Nazionale Lucianoin vista delle partite dell’il 14 novembre contro ile il 17 contro la. Tra i 23anche un importante ritorno, quello di. Per la Nazionale sono gli ultimi due impegni nel girone di Nations League: giovedì 14 novembre gli Azzurri affronteranno ilallo Stadio ‘Re Baldovino’ di Bruxelles, per poi ospitare domenica 17 novembre laallo Stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano. In testa alla classifica del Gruppo 2 della Lega A con una lunghezza di vantaggio sui Bleus e sei sui Diavoli Rossi, all’basterà raccogliere un punto in due gare per qualificarsi ai quarti di finale del torneo.