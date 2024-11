Sport.quotidiano.net - Inter-Napoli, Conte: "Loro più forti, ma noi vogliamo rimanere primi in classifica"

Leggi l'articolo completo su Sport.quotidiano.net

, 8 novembre 2024 - Per capitan Giovanni Di Lorenzo la sfida in casa dell', in programma domenica 10 novembre alle 20.45, capita al momento giusto per tastare il polso aldopo la sconfitta con l'Atalanta: per Antonioil ritorno al Meazza da ex sarà ancora più ricco di significati. Contro l'dain"Fa sempre un certo effetto essere di nuovo in un luogo conosciuto: è un carico di emozioni e di ricordi che ti fa tornare indietro nel tempo. Sarà bello ritornare a San Siro, dove ho passato due anni felici: nel primo arrivammo secondi inperdendo la finale di Europa League, mentre nel secondo vincemmo lo scudetto. E' stata una bella esperienza che porto con me insieme a tutte le persone che ho conosciuto". Se questo è il passato, il presente e il futuro disi chiamano, una piazza tornata un po' con i piedi per terra dopo la lezione impartita al Maradona dall'Atalanta nello scorso turno: per qualcuno forse uno step utile a non perdere contatto con la realtà, per altri invece una frenata così brusca, unita alle parole sempre caute proprio del tecnico salentino, può smorzare troppo l'entusiasmo.