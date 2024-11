Ilgiorno.it - Impianto di biometano sotto la lente: "Nessuna soluzione, restano i miasmi"

Leggi l'articolo completo su Ilgiorno.it

Dall’per la produzione didi via Novara continuano a provenirecapaci di disturbare non solo gli addetti dell’adiacente piazzola per la raccolta rifiuti, ma anche i cittadini delle abitazioni più prossime: quanto basta per riproporre l’argomento anche in Consiglio comunale così che l’attenzione resti alta. Tornanoforma di interrogazione che verrà discussa alla prossima convocazione, infatti, gli odori molesti provenienti dall’di compostaggio di Legnano dopo che solo qualche settimana fa la questione era stata sollevata una volta di più dai consiglieri comunali di Fratelli d’Italia. In quell’occasione i consiglieri avevano prima segnalato, allertati da alcuni cittadini, una situazione ormai oltre il limite per la consistenza delle emissioni odorigene e poi avevano messo nel mirino le "non risposte" da parte dei gestori dell’, provocando una successiva reazione da parte di Bioenerys, la società che ha preso il posto di Asja ambiente.