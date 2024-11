Amica.it - Il principe William rompe il silenzio sul cancro di Kate Middleton: «L’anno più difficile della mia vita»

Ci voleva l’aria dell’Africa, terra di cui è innamorato, per convincere ila tirare fuori il dolore che si porta addosso da quasi un anno. Da quando, vale a dire, il padre Carlo e la mogliehanno scoperto di avere un. Lo ha fatto durante un’intervista, rilasciata nell’ultimo giorno di tour in Sudafrica, il 7 novembre. Un viaggio organizzato ufficialmente per la cerimonia di consegna degli Earthshot Prize – i premi da lui indetti nel 2020 per valorizzare e finanziare cinque progetti ambientali e consegnati la sera del 6 novembre – ma che, nella realtà, ha significato molto di più. Per l’ambiente in generale e per il futuro re a livello personale.Perché se, da un lato,ha approfittato dell’evento per organizzare una serie di incontri con giovani, esperti e personalità varie in modo da smuovere l’attenzione dei media e del mondo sulla questione ambientale, dall’altro, ha evidentemente concepito questo viaggio come un viaggio di rinascita.