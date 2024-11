Il partito democratico richiede un aumento del 75% del PIL per il sistema sanitario dell’Abruzzo

Gaeta.it - Il partito democratico richiede un aumento del 7,5% del PIL per il sistema sanitario dell’Abruzzo

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il dibattito sulla sanità pubblica in Abruzzo si intensifica, mentre ilavvia una campagna di raccolta firme per sostenere la proposta di legge che prevede di destinare il 7,5% del Prodotto Interno Lordo alla sanità. Gli esponenti deldenunciano l’attuale situazione precaria del servizioregionale e chiedono un maggiore impegno da parte delle istituzioni per garantire cure adeguate a tutti i cittadini.La situazione attuale della sanità abruzzeseIl panoramain Abruzzo è desolante, secondo i membri del. La proposta di legge mira a ripristinare la qualità delregionale attraverso un sostanziosodel finanziamento pubblico. Attualmente, il governo Meloni ha allocato solamente 134 miliardi di euro per il settore salute nel bilancio del 2024, rappresentando circa il 6,12% del PIL.