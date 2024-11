Cultweb.it - Il freddo polare è in arrivo, ecco quando e dove le temperature si abbasseranno

Leggi l'articolo completo su Cultweb.it

Dimenticate le giornate con le alte, decisamente non in linea con il periodo. Dalla prossima settimana, secondo gli esperti, ci sarà una cosiddetta Irruzione. Il termometro scenderà in picchiata facendo segnare numero molto bassi. Inoltre, la successiva formazione di un ciclone aumenterà le piogge e anche le nevicate a quote basse. Già da lunedì 11 novembre potremo sperimentare l’abbassamento delle, direttamente relazionato a un blocco di ariatra Norvegia e Svezia, che scenderà anche verso il bacino del Mediterraneo. Altro che estate di San Martino, insomma. Secondo le analisi, lo zero termico, dai 3000 metri attuali, crollerà fino a 800 metri sul Nord-Ovest italiano.albero ricoperto di neve (fonte: Unsplash)Il maltempo colpirà anche Sardegna e regioni tirreniche tra martedì 12 e mercoledì 13 novembre.