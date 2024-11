Panorama.it - Guai a parlare di Avetrana

Ci sono due donne in carcere, condannate all’ergastolo, che non smettono di dirsi estranee ai fatti. E c’è un uomo che, considerato innocente dalla giustizia, continua a definirsi colpevole. E già questo contiene una sensazione di «testacoda». Ma c’è anche una fiction, distribuita in tutto il mondo e promossa da un grande broadcaster internazionale, che porta il nome di un luogo da settemila anime dove un atroce delitto si è consumato -, in provincia di Taranto -, la quale viene prima fermata dal Tribunale (dopo il ricorso del Comune che ha temuto per l’immagine della cittadina), infine autorizzata alla messa in onda a patto che il titolo cambi, epurato dal nome. E così è stato: da- Qui non è Hollywood al semplice Qui non è Hollywood, serie ora visibile su Disney+. Sembra un cortocircuito, finanche un paradosso, invece è la realtà.