Tvzap.it - Gino Panaiia trovato morto: dallo scooter rotto al telefono mai trovato, cosa non torna

Social.almainon– Il mistero riguardante, il 25enne scomparso nella notte di Halloween nel Milanese, sta per giungere a una svolta. Il suo corpo è stato recuperato ieri, giovedì 7 novembre 2024, dalle acque del Naviglio Grande, a sud di Milano, dopo un'ampia e meticolosa ricerca a terra e nei canali tra Milano e Pavia. Dalle prime analisi effettuate, sul cadavere non sono stati riscontrati evidenti segni di violenza. Tuttavia, gli inquirenti dell'Arma continuano a indagare per comprendere le circostanze della morte e non escludono la possibilità di un contesto violento.