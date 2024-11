Quotidiano.net - First, ricavi e utili ancora in rialzo per le banche

da record nel terzo trimestre del 2024 per i primi cinque gruppi bancari italiani, ma il credito segna un'ulteriore battuta d'arresto". E' quanto afferma laCisl in un'analisi della fondazione Fiba del sindacato. "Nonostante i tassi di politica monetaria in calo e la dinamica degli impieghi in contrazione (-2,1%), gli interessi netti segnano un deciso aumento (+7%) rispetto allo stesso periodo dello scorso anno" sottolinea il rapporto. Se si considerano gli impieghi al netto dei pronti contro termine alla clientela, che rappresentano effettivamente i prestiti all'economia reale, alle famiglie e alle imprese, la riduzione è del -3,8% in un anno (nel dato non rientra Bper, che non fornisce informazioni a tal proposito). Le commissioni nette dannopiù forza alla crescita deicon un incremento del 7% e un ammontare pari all'1% (su base annua) del totale dell'attivo.