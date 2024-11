Quotidiano.net - Estate di San Martino l’11 novembre, storia e significato

Roma, 82024 – Le vecchie tradizioni e credenze, si dice, sono dure a morire. E tra le numerose convinzioni popolari che ancora oggi resistono al passare dei secoli c’è quella legata all’di San, che si dice torni puntuale come le tasse intorno aldi ogni anno, dunque tra una manciata di ore. Questa tradizione, strettamente legata a un certo tipo di misticismo, mette di certo un po’ di buonumore a tutti quelli che accettano a fatica il passaggio dall’e il suo calore ai primi freddi autunnali. Sembra infatti che in questi giorni ditorni, almeno per un po’, un piacevole tepore (anche se quest’anno, in realtà, le previsioni meteo annunciano l’arrivo del freddo). Ma quanto c’è di vero e, soprattutto, com’è nata questa? Image of a thermometer with pretty colors of fall in the background Ladell’di SanTutto nasce grazie a San(da confondere con il Fra’della nota filastrocca), religioso originario dell’odierna Ungheria ma seppellito a Tours, in Francia,del 397.