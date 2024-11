Panorama.it - Elodie e Tiziano Ferro: Feeling è il duetto sexy per riscaldare l’inverno

«Questo brano esplora la psicologia umana. Ilè quella scintilla istintiva che ci guida. La canzone rappresenta una sorta di esplorazione profonda di una situazione complessa», spiegaa proposito del nuovo singoloin coppia con. La cantante romana aggiunge: «Racconta di fragilità che ci danno tridimensionalità, che danno forza se le accogli». Non è difficile immaginare che il primotra due pesi massimi dell’ R&B italiano farà grandi numeri sia in radio che in streaming, oltre che su Youtube, dove è già disponibile il sensuale video in bianco e nero diretto da The Morelli Brothers. Prodotto da Golden Years, il sound del brano, un R&B anni Duemila con una forte apertura nell'inciso in cuibrilla maggiormente, è un omaggio agli ascolti e alle influenze da sempre presenti nella musica di(che nel brano cita esplicitamente “Erykah, Missy, Aaliyah”) e di