Ilrestodelcarlino.it - Domani il Premio. Raffaello a Diego Fusaro

alle 18 nella Galleria degli Specchi dell’Alexander Museum Palace Hotel, in viale Trieste, 20, a Pesaro, si terra la 17ª edizione delche verrà assegnato a. Ingresso libero fino a esaurimento posti. "Devo premettere – afferma il conte Marcucci Pinoli – che l’Alexander Museum Palace Hotel fatto da me è stato dichiarato dalla Trivago di Parigi nella TOP 10 (cioè tra i 10 alberghi d’Arte migliori in Europa, unico Italiano). Dal novembre 2008 tutti gli anni ho sempre premiato personaggi dell’Arte e della Cultura con il ““. Negli anni il riconoscimento è andato a Tonino Guerra, Ottavio Missoni, Pupi Avati, Massimo Valerio Manfredi, Achille Bonito Oliva, Sergio Zavoli, i rettori Ivano Dionigi e Stefano Pivato, i critici d’arte Armando Ginesi e Renato Barilli, e altri".