Panorama.it - De Laurentiis e il Napoli, indietro tutta

Ilarriva a San Siro allo scontro scudetto, uno dei tanti in questa stagione in cui le prime sono racchiuse in un pugno di punti, e Desceglie di inserire la marcia. Una mossa per cercare di togliere pressione ad Antonio Conte e alla squadra, dopo un avvio di campionato che ha risvegliato sogni e passioni sopiti l'anno scorso. Il numero uno lo ha fatto prendendo come pretesto l'annuncio di un viaggio di lavoro a Los Angeles che lo terrà lontano dall'Italia nelle prossime settimane. E' vero che c'è la sosta delle nazionali in mezzo, ma la sconfitta al Maradona contro l'Atalanta e ora lo scontro con l'Inter campione d'Italia rappresentano uno snodo importante dal punto di vista emotivo.Tradotto: in caso di nuova caduta il rischio sarebbe quello di vivere una precoce gelata direttamente proporzionale all'esplosione di entusiasmo delle settimane autunnali, quelle della mini fuga e del riaccendersi della passione.