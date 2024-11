Ilgiorno.it - Da Cassano Magnago a Gallarate per scaricare rifiuti: scoperti i muratori “sporcaccioni”

, 8 novembre 2024 – ??????abbandonati, c’era di tutto in via Brennero, a, in un’area che è un polmone verde della città: infissi, legname, pezzi di tubi, macerie e materiale edile. Le indagini della polizia locale, con gli agenti del Rus (Reparto unità specialistiche) hanno portato a un cantiere sul territorio di: denunciati i soggetti coinvolti. Non solo, è emerso anche il ricorso a lavoratori irregolari. Il luogo, in via Brennero, era diventato una discarica, abusiva, di materiale di risulta di attività edili. L’indizio Gli agenti del comando di via Ferraris sono riusciti a individuare alcune scritte su parti di materiale riconducibili agli esecutori di lavori di ristrutturazione edilizia. Ulteriori approfondimenti hanno permesso di risalire a un veicolo poi identificato grazie alle telecamere e ai portali di lettura targhe, installati sulle principali arterie cittadine.