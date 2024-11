Ilrestodelcarlino.it - "Componentistica, la nostra forza"

Bologna, 8 novembre 2024 – Uno dei temi centrali riguarda l’evoluzione del settore agromeccanico è sicuramente quello la. Per l’Italia rappresenta, sia il valore economico della produzione che per l’ampiezza e qualità della gamma, uno dei settori export di punta. Come dice Andrea Ferrari, vicepresidente di Comacomp: "Possediamo capacità e innovazione incredibile che ci permette di garantire tutti i servizi, dalla produzione alla manutenzione dei componenti che produciamo. A questo si aggiunge la capacità, tutta italiana, di sviluppare nuove soluzioni". Un altro grande tema è posto dalla sfida del futuro. "Nel mondo sono attualmente utilizzati 1,6 miliardi di ettari di terre arabili, ma per soddisfare la domanda crescente di prodotti agricoli occorrerà rendere produttivi, entro il 2050, altri 500 milioni di nuovi ettari.