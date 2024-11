Cagliari-Milan Fonseca in conferenza stampa | orario tv e streaming

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Alle 14:30 di oggi, venerdì 8 novembre il tecnico del, Pauloparlerà inper presentare il match contro il, in programma all’Unipol Domus alle 18:00 di sabato 9 novembre. La società rossonera vuole presentarsi alla sosta nazionali nel modo migliore, chiudendo una settimana che ha visto Leao e compagni espugnare il Bernabeu in Champions League. La vittoria contro il Real Madrid ha restituito il sorriso allo spogliatoio, che ora vuole scalare posizioni in classifica in Serie A, avvicinandosi ai piani altissimi occupati dal Napoli (1°), dall’Inter (2°) e dalle tre squadre in terza posizione (Atalanta, Fiorentina e Lazio). Il, che ha una partita in meno, vuole dimostrare di avere le carte in regola per sognare lo Scudetto. Alla vigilia del match non mancano i temi d’attualità.