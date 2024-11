Thesocialpost.it - Bonus Natale da 100 euro: ecco come richiederlo entro il 22 novembre per chi ha i requisiti

Arriva ilper dare un po’ di respiro economico ai lavoratori con famiglie a carico. Da oggi, chi ha ipuò richiedere ildi massimo 100tramite la piattaforma NoiPA. Questo contributo, pensato per le famiglie a basso reddito, verrà erogato insieme alla tredicesima mensilità. Vediamoe chi ne ha diritto.Leggi anche: Ippodromo Capannelle, bando deserto: Roma senza ippica per il 2025fare domandaPer inviare la domanda, basta accedere al proprio profilo su NoiPA e seguire pochi passaggi:Entrare nella sezione Servizi.Selezionare Stipendiali.Cliccare su Richiesta indennità D.L. n.113/2024 () e completare la procedura guidata.Le funzioni per la richiesta rimarranno attive fino alle ore 12:00 di venerdì 22