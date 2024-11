Oasport.it - Andy Diaz annuncia: “Nel 2025 voglio solo vincere. Sto lavorando per il record del mondo”

Ospite dell’ultima puntata di Sprint 2U, il programma condotto da Ferdinando Savarese sul canale Youtube di OA Sport, è stato. Il triplista azzurro ha ripercorso la stagione passata, che gli ha regalato la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024, ma si è anche già proiettato verso nuovi traguardi, con una determinazione e una voglia diincredibili.Sulla passata stagione e sulle difficoltà riscontrate nella finale olimpica: “Ho avuto una stagione un po’ difficile, dovuta ad una pubalgia, che all’inizio non pensavamo potesse complicarci il lavoro ed invece poi si è allungata nel tempo, non potendo gareggiare in tutte le tappe della Diamond League. A Parigi ero comunque pronto sia per la qualifica sia per la finale. In finale ero un po’ a corto di gare e mi è mancata anche un po’ di scioltezza.