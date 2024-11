Gaeta.it - Air Canada espande il suo network di voli per l’estate 2025: nuove rotte da Europa ad Asia

Facebook WhatsAppTwitter Airha svelato il suo piano di espansione per, con un programma diche migliorerà significativamente la connettività tra, Stati Uniti,. Con una serie distagionali e l’aumento delle frequenze sulle linee esistenti, la compagnia aerea punta a soddisfare la crescente domanda di viaggi nazionali e internazionali. Questo piano include destinazioni chiave e un ampliamento delle opzioni di viaggio per i passeggeri.nuoviverso gli Stati UnitiTra le novità più attese, Airintroduce un nuovo collegamento tra Vancouver e Nashville, che sarà operato con frequenze trisettimanali. Questo rappresenta un passo significativo per i viaggiatori della costa ovest verso il sud degli Stati Uniti. Inoltre, la compagnia aerea ha già confermato la ripresa di diversetransfrontaliere, tra cui il collegamento tra Montreal e Cincinnati e itra Toronto e Jacksonville.