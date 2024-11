Ilfattoquotidiano.it - Zelensky a Budapest, la preoccupazione per le scelte di Trump: “Nessuno sa cosa farà, ma no a concessioni a Putin, servono armi”

Ad accoglierlo aè arrivato per primo Viktor Orban. Il premier ungherese dev’essere apparso a Volodymyrcome un messaggero involontario di un nuovo corso per l’Ucraina, inaugurata dalla nuova presidenza di Donalda Washington. Ladi Kiev per una riduzione dell’impegno degli Stati Uniti nel sostegno economico e militare al Paese nella sua guerra contro la Russia è innegabile: anticipata prima del voto, ora si è fatta concreta nelle parole di.“Ieri ho parlato con il presidente Donald, come hanno fatto molti di voi” ha detto il presidente ucraino ai leader mondiali nel suo intervento previsto al summit della Comunità Politica Europea a. Mercoledì il presidente ucraino aveva fatto sapere che la telefonata era stata “ottima”. “È stata una conversazione bella e produttiva – ha ribadito ieri il leader di Kiev – Naturalmente non possiamo ancora sapere quali saranno le sue azioni specifiche.