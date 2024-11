Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 07-11-2024 ore 11:30

Leggi l'articolo completo su Romadailynews.it

DEL 7 NOVEMBREORE 11.20 GINA PANDOLFOUN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPER TRAFFICO INTENSO SI RALLENTA LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORD ANULARE TR ALE USCITE ARDEATINA E TUSCOLANAE IN INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIASULLA-FIUMICINO COD EPER LAVORI TRA VIA NEWTON E VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EURCI SPOSTIAMO SULLA PONTINASEMPRE PER LAVORI SI SONO FORMATE CODE DA CASTELNO A CASTEL DI DECIMA, VERSOLE ALTRE NOTIZIEÈ IN PROGRAMMA PER DOMANI VENERDì 8 NOVEMBRE LO SCIOPERO NAZIONALE DI 24 ORE DEL TRASPORTO PUBBLICOL’AGITAZIONE NON ASSICURA LE FASCE DI GARANZIAAL’AGITAZIONE COINVOLGE LE RETI GESTITE DA ATAC E DATPLATAC COMUNICA CHE DURANTE LO SCIOPERO SARANNO GARANTITI DA INIZIO SERVIZIO DIURNO E SINO ALLE 8,30 E DALLE 17 ALLE 20: UNA PARTE DEL SERVIZIO DELLA METROPOLITANA-UNA PARTE DEL SERVIZIO DELLA SUPERFICIE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI COLLEGAMENTI TRA LA PERIFERIA E LE STAZIONI METRO SULLE DIRETTRICI PRINCIPALI E ALLE LINEE CHE SERVONO I POLI OSPEDALIERI E L’AEROPORTO DI CIAMPINO.