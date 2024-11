Tennis Sinner | Bello vedere la crescita del tennis italiano

Leggi l'articolo completo su Ildenaro.it

Roma, 7 nov. (askanews) – “E’che il nostro sport sia crescendo tanto. C’è tanto interesse, tanta gente che vuole giocare”. Jannikè pienamente consapevole dell’effetto che fa la sua presenza a Torino sui tifosi italiani che sognano di vederlo trionfare alle Nitto ATP Finals 2024, come nessun altroha mai fatto prima. “È un torneo speciale per noi, facciamo tanti sacrifici per essere qui E quando ci arrivi devi battere i migliori del mondo già dai gironi. Penso sarà unspettacolo anche per gli spettatori” ha sottolineatonel corso del Media Day al Museo del Risorgimento, in una sala in cui campeggia in grande quadro che ritrae la promulgazione del Codice Civile il 20 giugno del 1837. L’altoatesino arriva alle Nitto ATP Finals da numero 1 del mondo e, come detto, è già sicuro di chiudere in vetta la stagione comunque vada il torneo.