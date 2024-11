Svelata la cifra per l’acquisto del Meazza Ecco i prossimi passi

Leggi l'articolo completo su Ilnerazzurro.it

La questione nuovo stadio è una dei grattacapi più importanti per la nuova proprietà interista che, dal suo insediamento lo scorso maggio, ha preso in carico l’arduo compito di iniziare a cercare una nuova casa per l’Inter del futuro.Ricordiamo che San Siro è uno stadio che viene affittato sia Inter e Milan ed entrambe le società pagano l’affitto annualmente per giocare all’interno della Scala del calcio. Urge quindi la necessità di trovare una soluzione nuova per dare un nuovo punto di riferimento per l’Inter e tutto ciò che le gravita attorno. Le ipotesi paventate sono molteplici: nuovo stadio esclusivamente dell’Inter, un nuovo impianto limitrofo all’attuale San Siro in condivisione con il Milan, l’esclusiva sui terreni di Rozzano per iniziare a edificare e si è persino parlato di un acquisto dell’attuale impianto di gioco da parte sia dell’Inter che del Milan.