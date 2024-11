Biccy.it - Super ospiti di Sanremo 2025: popstar internazionale verso L’Ariston

In queste settimane Carlo Conti sta scegliendo i brani dei Big che saranno in gara al Festival diil prossimo febbraio. Lunedì 2 dicembre il conduttore svelerà il cast completo del prossimoe solo dopo quella data scopriremo chi saranno i. Il giornalista Luca Dondoni nell’ultima puntata de La Volta Buona ha rivelato che una grandissimapotrebbe sbarcare al Teatro Ariston a febbraio.di: “Carlo Conti potrebbe portarci Lady Gaga”.Stando a quello che ha svelato il noto critico musicale, Carlo Conti potrebbe convincere Lady Gaga a partecipare al prossimo Festival di. Grazia Sambruna ha giustamente fatto notare a Dondoni, che il nome di Gaga (così come quello di Beyoncé, Britney e Madonna) è uscito ogni anno nelle ultime 3/4 edizioni del Festival e alla fine della Germanotta non abbiamo visto nemmeno l’ombra.