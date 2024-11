Ilrestodelcarlino.it - Spazio al Banco d’assaggio. I vini della Romagna protagonisti al Baccanale

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

In alto i calici. Ilsi chiude, come da tradizione, con il fine settimana dedicato alle eccellenzecole e olivicole del territorio. L’appuntamento con il ‘deie dei prodotti agroalimentari dell’Imolese’ è per domani (dalle 18 alle 23), sabato (18-23) e domenica (16-22) in Autodromo. Per festeggiare la XXX edizione, nel padiglione 2 la manifestazione si arricchisce con idi tutta le areein quattro banchi collettivi: ‘Albana buona da matti! - Albana primo bianco Docg, regina’; ‘Novebolle Lounge, Spumeggiante’; ‘Rocche di, Il Sangiovese Doc si tinge di territorio’; ‘Trebbiano. perché no! - Trebbiano, la tradizione che si rinnova ed emoziona’. Nel padiglione 1 confermata invece l’eccellenza deidel territorio, con oltre cento etichette presentate da 17 cantine dell’area imolese.