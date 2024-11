Ilgiorno.it - Samuel morto a 15 anni. La mamma ora è con lui

È partita ieri mattina in Costa d’Avorio ladel 15enne ivorianoGbessi,sabato per un improvviso malore mentre si trovava nel paese africano, da febbraio, per studiare in un collegio. Il giovane è nato e cresciuto a Casalpusterlengo dove aveva studiato all’Itis Cesaris, aveva intessuto la sua rete di amicizie e aveva militato nel Casalpusterlengo 1947 calcio. Domenica era partita subito una gara di solidarietà promossa dagli amici della famiglia per raccogliere denaro e permettere alladi andare in Costa d’Avorio e riportare il figlio a Casalpusterlengo dove si svolgeranno i funerali. Lunedì sera, in piazza del Popolo, amici, parenti e dirigenti del club di calcio hanno organizzato un presidio di ricordo e commemorazione alla presenza anche del sindaco Elia Delmiglio.