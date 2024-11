Rugby | scelto il XV iniziale dell’Italia per la sfida contro l’Argentina

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Il CT della Nazionale Italiana di, Gonzalo Quesada, ha ufficializzato la formazione che sabato 9 novembre alle 18.40 affronteràal Bluenergy Stadium di Udine nel primo di tre Test Match delle Autumn Nations Series. Sarà il confronto numero 24 tra le due squadre, il dodicesimo in Italia e il primo assoluto ad Udine con un bilancio totale di 5 vittorie per gli Azzurri, un pareggio e 17 vittorie del; l’ultimo successo azzurro risale al 2008 a Cordoba. La partita sarà diretta dall’arbitro inglese Matthew Carley. Non saranno a disposizione Ross Vintcent e Andrea Zambonin.Triangolo allargato formato da Capuozzo, Lynagh e Ioane, quest’ultimo assente per infortunio nell’ultimo match giocato in Giappone. Coppia di centri consolidata formata da Brex e Menoncello, mentre le chiavi della mediana saranno affidate a Paolo Garbisi e Page-Relo.