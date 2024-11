Lapresse.it - Roma, agente della polizia locale investito da carabiniere ubriaco perde la gamba

I medici dell’ospedale San Camillo, data la gravità delle lesioni riportate alladall’diCapitale, sono stati costretti ad amputare l’arto. L’, di 25 anni, assunto nel corpoMunicipale con l’ultimo concorso presta servizio al gruppo Tiburtino. Ieri sera, mentre stava posizionando dei birilli, su via Tiburtina, per delimitare l’area dove era avvenuto un incidente stradale, insieme ad altri colleghi è stato travolto da un’automobile privata condotta da un, che è risultato positivo all’alcol test. La vicendaStavano rilevando un incidente stradale su via Tiburtina, all’altezza del Grande Raccordo Anulare, quando un veicolo li ha travolti. Secondo quanto apprende l’agenzia di stampa LaPresse, i tre agentidiCapitale sono stati trasportati in ospedale dal 118 in codice rosso.