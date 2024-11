Iltempo.it - Ora Conte si attacca al... Trump

Leggi l'articolo completo su Iltempo.it

Elly Schlein, come una Obamez in sedicesimi, si dovràre al tram, come si dice. La botta che ha affondato Kamala Harris oltre ogni previsione è una diagnosi nefasta per il mondo progressista che sconfina oltre l'America. Ma nei gangli del centrosinistra, o di qualcosa che gli somigli, c'è un signore che sta invece perrsi al. Si chiama Giuseppe, è un ex Presidente del Consiglio italiano che fu capace di governare prima con la Lega e poi con il Pd, dote andreottiana che il Palazzo fatica a riconoscergli. Per chi nutre dei dubbi, la grande prova sono proprio le elezioni americane che hanno incoronato oltre ogni previsione DonaldPresidente degli Stati Uniti per la seconda volta. Perché questo è il bivio cheben conosce e che lo porterà di nuovo su una strada autonoma rispetto al Pd.