Lanazione.it - Novembre, mese dell’educazione finanziaria. Gli appuntamenti di Poste Italiane

Firenze, 72024 – Gestire al meglio i propri risparmi, essere preparati quando si chiede un prestito o un mutuo o quando si decide di investire i propri risparmi in titoli è molto importante. Per questo ildiè dedicato a promuovere l’educazione. “Educazione: oggi per il tuo domani”, tema centrale dell’iniziativa, mette l’accento sull’importanza delle conoscenze finanziarie per poter compiere scelte consapevoli. Alla settima edizione, istituita e promossa dal comitato Edufin, aderisce anche, che organizza una serie di approfondimenti, online e in presenza. Tre gliprincipali: la settimanaprevidenziale, in programma dal 18 al 24; la giornataassicurativa e la giornata della legalità, promossa dal comitato Edufin e dalla guardia di finanza e patrocinata dal ministero dell’Economia e delle Finanze, rivolta in particolare ai giovani delle scuole.