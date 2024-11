Terzotemponapoli.com - Napoli in Crisi: Calo Preoccupante nella Produzione Offensiva

Leggi l'articolo completo su Terzotemponapoli.com

Negli ultimi incontri di campionato, ilha evidenziato un evidentesua. Nonostante l’alto valore del gioco espresso in passato, la squadra sta attraversando una fase di difficoltà che si riflette direttamente nelle statistiche. I dati relativi alle ultime sette partite sono preoccupanti e, come sottolineato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, sono significativi per capire la natura dellache sta vivendo la squadra partenopea.Un Diminuito Ritmo RealizzativoIn termini di goal segnati, la squadra ha fatto registrare una netta riduzione: solo 18 reti nelle ultime sette partite, di cui la metà (9) sono state realizzate nelle prime quattro. Questo rappresenta una media di 1,29 gol a partita, un abbassamento significativo rispetto ai 2,25 segnati nelle prime fasi della stagione.