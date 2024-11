Napoli il legale sul caso Manolas | Come Osimhen non temiamo nulla

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

“Ilpuò dormire tra quattro guanciali, perché la situazione è, sulla base di queste informazioni e di questi documenti, pressoché sovrapponibile in fattispecie a quella che ha già visto il club processato e assolto in sede sportiva per“. Rassicura così ildel, Mattia Grassani, a Radio Crc, in merito all’inchiesta relativa alla compravendita di Kostas, acquistato dalla Roma e poi ceduto all’Olympiacos nel 2022. “Le ipotesi sono le stesse: presunte valutazioni non conformi agli atleti. In sede sportiva ritengo che per il momento sviluppi non ce ne siano e non ce ne saranno. Chinè fa bene ed è un suo diritto quello di interagire con il magistrato penale, chiedere copia degli atti e fare valutazioni, però anche nel girone di tutte quelle posizioni che sono provenute dalla Procura della Repubblica di Torino, partendo dalla Juventusepicentro, la Giustizia Sportiva ha già statuito che attenderà la conclusione dei giudizi penali.