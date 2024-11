Iltempo.it - "Monetizza coi brani di un morto". Francesca De André contro il padre Cristiano

DeilCristaino col quale non è mai corso buon sangue. La nipote del grande Faber accusa ildire con le canzoni di une di non saper sfruttare a pieno le sue doti. In questo periodoDe Andrè è impegnato a portare in giro per l'Italia lo spettacolo "De#De– Best of Live Tour"., “Continua a riarrangiare idi unperre. Quando per farsi strada gli sarebbe bastato attingere dal proprio talento che non ha mai imparato a sfruttare - ha dettoDe Andrè a Novella 2000 - Ha lasciato che le sue miserie prendessero il sopravvento sulle virtù”.