Oasport.it - LIVE Italia-Cechia 29-19, Qualificazioni Europei basket femminile in DIRETTA: le azzurre toccano il +10

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA31-25 Dall’angolo Stoupalova! -6e time out azzurro!31-23 Si sblocca Vorackova in penetrazione.31-21 Situazione strana, con lache si lamenta per una violazione di 24 secondi non vedendo il tocco del ferro sul tiro di Zandalasini.31-21 Reisingerova chiude l’emorragia di oltre cinque minuti per il nuovo -10.31-19 Ora si segna con il contagocce. Siamo 6-2 dopo sei minuti e mezzo di partita.31-19 Bel pick and roll di Pasa concretizzato da Andre!29-19 Con coraggio Francesca Pasa! Vede lo spazio e appoggia il +10! Rientra intanto Zandalasini.27-19 Si sblocca l’con il tiro dai sei metri di Jasmine Keys!25-19 Brutto passaggio di Verona, Cechova sbaglia da sotto ma poi corregge sul suo errore. Poi arriva il fallo in attacco di Madera.