Oasport.it - LIVE Conegliano-Mladost Zagabria 1-0, Champions League volley femminile in DIRETTA: 26-24, le Pantere faticano più del dovuto nel primo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA26-24 Muroneeee di Eckl, ilset è di!25-24 Fallo di palleggio di Prkacin, set-point!24-24 Adigwe chiude uno scambio infinito,ha avuto tre palle per chiudere il set.23-24 Parallela millimetrica di Gabric, set-point croato.23-23 Ace di Seki, punto importantissimo!22-23 Gran parallela di Adigwe da seconda linea.21-23 Break pesante, adessodeve rimontare.21-22 Le croate mettono la freccia con Grabic.21-21 Lungo il servizio di Lubian.21-20 Ancora un errore in battuta per le croate.20-20 Attacco nei due metri di Petranovic.20-19 Scappa il servizio di Freund.19-19 Petranovic sfrutta il muro più basso di Seki.19-18 Finalmente Lukasik si sblocca in attacco.18-18 Muro pauroso di Freund su Lubian, Santarelli si gioca anche il secondo time-out.