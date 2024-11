Linkiesta.it - La sconfitta dei democratici americani e l’immobilismo della controparte europea

Tradurre in italiano il voto degli Stati Uniti è un giochetto puerile in cui da ore si dilettano giornalisti e politici di vario livello, è un prezzo da pagare al teatrino mediatico. Così circolano sciocchezze di vario tipo – “ha vinto Salvini”, “ha vinto Conte” – oppure le consuete lezioni che fanno dire a estremisti di sinistra con populisti al seguito che di fronte a questa destra straripante occorre una sinistra più radicale, oltre che, of course, pacifista: quando dovrebbe almeno serpeggiare il dubbio che l’ondata woke,cancel culture, di Greta, di quella che invoca il pentimento dell’uomo in quanto uomo, del bianco in quanto bianco, quella degli asterischi, abbia un po’ stufato e che sarebbe ora di sporcarsi le mani con i temi che più interessano il popolo vero.Siamo invasi dalle banalità del giorno dopo, spesso condite dal solito “io l’avevo detto” del fico di turno che tutto aveva capito, ma lasciamo andare, non daremo conto dello trite dichiarazioni di quei leaderini italiani che cercano, ognuno, di tirare acqua al proprio mulino strizzando l’occhio furbetto al vecchio-nuovo imperatore d’America.