Inzaghi | Classifica? Importante tenere porta inviolata! 5 stanchi

è intervenuto a caldo dopo il triplice fischio di Inter-Arsenal, partita della quarta giornata di Champions League che si è giocata a San Siro ed è stata vinta dai nerazzurri 1-0 (Calhanoglu dagli undici metri). Ecco le sue dichiarazioni a fine match, affidate a Prime VideoTUTTI TITOLARI – Simoneha parlato così dopo Inter-Arsenal: «Rotazioni? Sono risposte imnti, quando si parla di 23 titolati non lo si dice tanto per, ce n’è bisogno. Siamo alla sesta partita in 20 giorni, abbiamo giocato ogni 72 ore e non è semplice. Oggi abbiamo giocato contro una squadra fortissima e con ritmi elevatissimi, avevo bisogno di cambiare e ho avuto buone risposte. Ci godiamo la serata ma da domani sappiamo che sarà la settima partita in poco tempo e vedremo di recuperare al meglio».Inter,motiva le rotazioni e si gode lain Champions LeagueSTANCHEZZA –specifica le motivazioni che lo hannoto a cambiare: «Se è solo turnover o anche scelta tecnica? Chiaramente in questo ciclo di partite abbiamo avuto Calhanoglu, Acerbi e Zielinski con qualche problema.