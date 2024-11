Inter-news.it - Inter-Napoli, in 5 pronti a rientrare! Per Inzaghi un solo dubbio – Sky

Dopo l’Arsenal ora testa a, big match della tredicesima giornata di campionato. Se i nerazzurri vincono salgono al primo posto. Cinque giocatoria rigiocare dal primo minuto.ha unvero.TESTA AL CAMPIONATO – Step by step: ipotecata la vittoria contro l’Arsenal in Champions League, ora l’si tuffa nuovamente sul campionato. Domenica sera, infatti, arriverà ilcapolista a San Siro, in una sfida di estrema importanza. Le due squadre sono separate in classifica da unpunto: nerazzurri 24, azzurri 25. Se i campioni d’Italia riuscissero a vincere, andrebbe alla sosta per le nazionali da primi in classifica. Insomma, niente male come big match. Oggi lavoro di scarico per la squadra, con Simoneche inizierà a preparare la partita contro ilgià da domani.