Incidente stradale nel torinese: due veicoli coinvolti in un sinistro a Sant'Ambrogio

Facebook WhatsAppTwitter Un tranquillo giovedì mattina adi Torino è stato interrotto da unche ha coinvolto due automobili, trasformando un incrocio in un vero e proprio teatro di emergenza. L’episodio, avvenuto il 7 novembre 2024, è stato caratterizzato da uno scontro violento tra i, che ha portato al ribaltamento di una delle auto coinvolte. Fortunatamente, i feriti sono risultati essere solo due e in condizioni non preoccupanti, suscitando sollievo tra i presenti.Dinamica dell’L’si è verificato all’incrocio tra via Moncenisio, la statale 25, e via Bassa Deserta, un punto noto per la sua complessità e potenzialmente pericoloso per gli automobilisti. La prima analisi indica che il mancato rispetto del semaforo potrebbe essere stato il principale responsabile dello scontro.