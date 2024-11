Thesocialpost.it - Incendi in California: migliaia di evacuati, case distrutte a Malibù

Leggi l'articolo completo su Thesocialpost.it

Labrucia ancora. Nella parte meridionale dello Stato, violentispinti dai forti venti hanno devastato interi quartieri, colpendo in particolare le città die la Contea di Ventura. Le fiamme, alimentate da raffiche che hanno toccato i 61 miglia orarie, hanno costretto più di 10.000 persone a lasciare le propriein fretta e furia, con le autorità che hanno emesso ordini di evacuazione di massa per garantire la sicurezza dei residenti.Leggi anche:o in una scuola:tutti i 244 alunniIl “Mountain Fire” divampa nella zona nord-ovest di Los Angeles, minacciando oltre 3.500 edifici tra comunità suburbane, ranch e terreni agricoli attorno a Camarillo. A, le fiamme hanno raggiunto le lussuose ville affacciate sull’oceano lungo la famosa Pacific Coast Highway, distruggendo alcune abitazioni e costringendo alla fuga anche i residenti delle dimore multimilionarie.